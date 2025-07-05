Kayserispor Beşiktaş ile Başlıyor

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; fikstür çekimi sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Açıkalın, Beşiktaş maçı ile lige başlayacaklarını ifade ederek; "Herkese şartlar eşit. Kazanmak için oynayacağız" dedi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacaklarını ve galibiyet parolası ile sahaya çıkacaklarını dile getiren Başkan Açıkalın, taraftar desteği ile sezonun ilk iç saha maçında galibiyet almak için hazırlanacaklarını söyledi.

Başkan Açıkalın, fikstür çekiminden rahat olduklarını da ifade ederek; "Sağlıklı bir fikstür çektiğimize inanıyorum. Eşit şartlarda herkese yapılan aynı şekilde bize de olmuştur" dedi. - KAYSERİ