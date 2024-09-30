Kayserispor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
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Kayserispor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 0-0

Kayserispor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 0-0

Trendyol Süper Lig'deki Bellona Kayserispor-Beşiktaş maçı, ilk yarıda gol sesi çıkmadan sona erdi.

30.09.2024 21:16
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Cardoso, Nazon

Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Sarı kartlar: Dk. 17 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 21 Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Bellona Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Kayserispor atağında sol kanatta topu taşıyan Cardoso'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok kontrol etti.

24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahayı hızla geçen Rafa Silva'nın derinlemesine pasında ceza sahasına soldan giren Immobile'nin şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kaleye paralel ortasında, altıpas üzerine koşu yapan Nazon, uygun pozisyonda topu ıska geçince meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 0-0 - Son Dakika

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