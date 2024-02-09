Kayserispor-Beşiktaş Maçında Kadir Sağlam Hakem Olacak - Son Dakika
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Kayserispor-Beşiktaş Maçında Kadir Sağlam Hakem Olacak

Kayserispor-Beşiktaş Maçında Kadir Sağlam Hakem Olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Beşiktaş maçında Kadir Sağlam'ı orta hakem olarak görevlendirdi. Sağlam, bu sezon daha önce 10 Süper Lig maçında düdük çalmıştı.

09.02.2024 16:07
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez hakem Kurulu, ligin 25. haftasında oynanacak Kayserispor- Beşiktaş maçında Kadir Sağlam'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig 25. hafta maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, pazartesi günü oynanacak müsabakada Ankara Bölgesi hakemini görevlendirdi. Bu maçta Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Ömer da Faruk Turtay görevlendirildi.

Kadir Sağlam, bu sezon 10 Süper Lig maçında düdük çalarken, Kayserispor'un sahasında 1 - 1 berabere kaldığı Adana Demirspor maçını da yönetti. Kadir Sağlam, Beşiktaş'ın ise sahasında 1 - 1 berabere kaldığı Pendikspor ve deplasmanda 2 - 1 kazandığı Hatayspor maçlarında düdük çalmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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