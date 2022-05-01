Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Çağdaş Altay - Son Dakika
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Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Çağdaş Altay

01.05.2022 11:41
Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Çağdaş Altay

Yukatel Kayserispor'un bugün evinde oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Çağdaş Altay oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün evinde oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Çağdaş Altay oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 16.00'da başlayacak ve mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.Hakemi Oğuzhan Aksu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Çağdaş Altay oturacak.

Altay'a AVAR da Ali Saygın Ögel ve Adem Cinek eşlik edecek. - KAYSERİ

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Beşiktaş kafilesi Kayseri'de Beşiktaş kafilesi Kayseri'de Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak

Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Çağdaş Altay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Çağdaş Altay - Son Dakika
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