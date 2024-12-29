Kayserispor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından da çift kale maç oynadı.

???????Kayserispor, hazırlıklarını yarın Nesine 3. Lig ekiplerinden Solwie Enerji Erciyes 38 FSK ile yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.