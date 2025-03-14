Kayserispor'da 6 eksik, Hosseini 11'de! - Son Dakika
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Kayserispor'da 6 eksik, Hosseini 11'de!

Kayserispor\'da 6 eksik, Hosseini 11\'de!

Kayserispor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçta 6 futbolcusundan yoksun olacak. Hosseini oynayacak.

14.03.2025 17:33
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek. Majid Hosseini ise ilk 11'de sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu kadroya alınmadı. Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic nezaretinde çalışan ve Gaziantep'e giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Hasan Ali Kaldırım yarın oynanacak Gaziantep maçında takımındaki yerini alamayacak.

Teknik Direktör Jakirovic, stoper mevkiinde Attamah'ın yanında Majid Hosseini'ye forma verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da 6 eksik, Hosseini 11'de! - Son Dakika

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