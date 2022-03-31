Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra Fenerbahçe maçı hazırlıklarına hız verdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde bugün yapılan idmanda futbolcular taktik çalıştı. Milli takım kampında bulunan Mame Thiam, Mairo Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara dahil oldu.