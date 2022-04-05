Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

05.04.2022 16:55

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Ramazan Civelek, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 5 haftadır alınan sonuçların çalışmalarının karşılığı olmadığını söyledi.

Bu hafta Göztepe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Civelek, "38 puanda kaldık. Göztepe ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşmada rakibimizin taraftar desteği avantajı olacak. Biz oraya kazanmak için gideceğiz. Puanlar alarak alt sıralarla bağı tamamen koparmak istiyoruz." dedi.

Mario Gavranovic ise bu sezon öne geçtikleri maçlarda skoru korumakta güçlük çektiklerine dikkati çekti.

Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istediklerini vurgulayan Gavranovic, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce Göztepe maçında iyi mücadele ederek planlarımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu maçta elimden geleni yapıp taraftarıma gol hediye etmek istiyorum. Son haftalardaki mağlubiyetlerin motivasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü biz motiveyiz ve her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu kötü haftalardan önce çok iyi bir serimiz vardı. Umuyorum bu kötü günleri geride bırakıp alabildiğimiz kadar puan alarak ligi tamamlarız."

Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

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Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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