Süper Lig ekibi Kayserispor'da başarılı bir grafik çizen Sergej Jakirovic ile yollar ayrıldı.
Kayserispor, Jakirovic ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli teknik adamın sıradaki adresinin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin olması bekleniyor.
Kayserispor ile Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi - Son Dakika
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