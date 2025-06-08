Kayserispor\'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Kayserispor'da başarılı bir grafik çizen Sergej Jakirovic ile yollar ayrıldı.

JAKIROVIC'E VEDA EDİLDİ

Kayserispor, Jakirovic ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YENİ ADRESİ HULL CITY

Deneyimli teknik adamın sıradaki adresinin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin olması bekleniyor.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Kayserispor ile Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.