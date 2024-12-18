Kayserispor'da Kart Sınırında 5 Futbolcu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor'da Kart Sınırında 5 Futbolcu

Kayserispor\'da Kart Sınırında 5 Futbolcu

Kayserispor'un 5 futbolcusu, Galatasaray maçı öncesi sarı kart ceza sınırında.

18.12.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu kart sınırında. Bilal, Gökhan, Mehdi, Baran Ali veya Nazon sarı kart görmesi halinde Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Oynadığı 15 maçta 15 puan toplayarak küme düşme hattında bulunan Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit, kaptan Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Baran Ali Gezek ve Dukens Nazon, bu hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giymeleri ve sarı kart görmeleri halinde, kart cezalısı olacak. Bu 5 futbolcu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrumspor maçında cezalı duruma düşecek.

Öte yandan sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında görev alamayan Kartal Kayra, Galatasaray maçında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Kart Sınırında 5 Futbolcu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Kart Sınırında 5 Futbolcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.