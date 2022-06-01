Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Hikmet Karaman dönemi bitti - Son Dakika
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Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Hikmet Karaman dönemi bitti

01.06.2022 12:44

Kayserispor, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile yolları ayırdı. Kulüp yaptığı açıklamada, "31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Süper Lig'de zaman zaman küme düşme tehlikesi yaşayan, Türkiye Kupası'nda finale kalma başarısı gösteren ancak kupayı Sivasspor'a kaptıran Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Kayserispor konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hikmet Karaman'a teşekkür ederken, "31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da sürpriz son! Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi
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Son Dakika Spor Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Hikmet Karaman dönemi bitti - Son Dakika


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