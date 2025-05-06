Kayserispor'dan Anneler Günü'ne Özel Destek - Son Dakika
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Kayserispor'dan Anneler Günü'ne Özel Destek

Kayserispor\'dan Anneler Günü\'ne Özel Destek

Kayserispor, Anneler Günü için 1038 kadın taraftarına ücretsiz bilet verecek.

06.05.2025 14:26
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Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Kayserispor, Anneler Günü nedeniyle bin 38 kadın taraftarı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda ücretsiz ağırlayacak.

Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında 12 Mayıs Pazartesi günü konuk edeceği Antalyaspor karşılaşmasında Anneler Günü'ne özel bir etkinliğe imza atacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Kayserispor Passolig kartına sahip bin 038 kadın taraftara karşılaşmayı ücretsiz izleme imkanı sunacak. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Kayserispor, hem Anneler Günü'nü kutlamak hem de kadın taraftarları daha fazla tribünlere çekmek istiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Anneler Gününe özel, Onvo Antalyaspor maçında 1038 kadın taraftarımıza biletler ücretsiz olacak. Kayserispor Passoligi olan kadınlarımızı #ŞehrinKalbi'ne davet ediyoruz. Passolig gişeleri hafta içi Kayserispor Buluşma Noktası'nda saat 17.00'ye kadar, maç günü ise stadyumda hizmet verecektir" denildi.

Maç günü stadyuma gelen kadın taraftarlara ise sürpriz hediyelerin verilmesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'dan Anneler Günü'ne Özel Destek - Son Dakika

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