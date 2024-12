Kayserispor'dan Seriye Devam Vurgusu

Spor

- Sefer Yılmaz: "Bu galibiyetlerin devamı gelecek"

KAYSERİ - Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz, Alanyaspor maçının ardından, "Yaklaşık 10 aydır iç saha galibiyetine hasretti Kayserispor camiası. Bizim için çok güzel bir akşamdı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sefer Yılmaz, hedeflerinin seri galibiyetler alarak bir an önce üst sıralara çıkmak olduğunu kaydederek, "Bizim için çok güzel bir akşamdı. Yaklaşık 10 aydır iç saha galibiyetine hasretti Kayserispor camiası. Zaten fikstürdeki konum itibarıyla da zor bir dönemden geçiyoruz. İki taraf için de çok önemli bir maçtı. Futbolcu kardeşlerimiz, hafta içi bütün çalışmalarımızı sahaya yansıttı ve bu maçtan galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor'un da üzerine çıktık. Bundan sonraki hedefimiz de bir an önce hem içeride hem dışarıda seri galibiyetler alıp en azından ilk 10 sıraya yükselmek. Onu da başarabilecek güçteyiz. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek" diye konuştu.

"Sinan hoca takımına güveniyor"

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu için istifa söylentilerine de değinen Yılmaz, "Sinan Kaloğlu gerçekten bu takıma çok güveniyor. Oyuncularla müthiş bir iletişim içindeyiz. Kesinlikle istifa konuşulmadı. Biz kesinlikle çıkan haberlerden etkilenmiyoruz. Takıma güveniyoruz. Güvenmesek burada olmayız zaten. Uzun vadede düşme ile ilgili hocamızın hiçbir korkusu yok. Tabii kötü sonuçlardan sonra bu dedikodular çoğalıyor. Kayserispor camiası rahat olsun, güvensin. İnşallah kısa sürede aşağılardan kurtulup Kayserispor'u hak ettiği yere çıkartacağız" ifadelerini kullandı.