Kayserispor'dan TFF'ye Destek Açıklaması

Kayserispor'dan yapılan açıklamada; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çıkan haberlerin motivasyon bozucu olduğu belirtilerek; "Federasyonumuzun yanında olduğumuzu açıkça ifade eder, tüm futbol camiasını sağduyu ve birlik olmaya davet ederiz" denildi.

Kayserispor Kulübü, TFF ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan mevcut yönetime destek mesajı verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunu kastederek kamuoyunda istifa edeceğine yönelik motivasyon bozucu yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında beyhude bir güruhun gereksiz bir çaba içinde olduklarına şahit oluyoruz. Bu süreçte, Türk futbolunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir duruş sergilemek, tüm kulüplerin ve paydaşların ortak sorumluluğudur. Zaman zaman birçok hakem hatasına maruz kalan bir süper lig kulübü olarak, TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, Türk futbolunun gelişimi ve başarısı adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Göreve geldikleri günden bu yana hem kulüplerin yapısal sorunlarının çözümüne hem de futbolumuzun uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmesine yönelik gösterdikleri çabaları takdir ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, Türk futbolu, bu gibi kritik dönemlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundadır. Yapıcı eleştirilerin her zaman futbolumuza katkı sağlayacağına inanıyor; ancak kişisel çıkarlar ya da anlık tepkilerle hareket etmenin Türk futboluna zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, TFF Başkanı ve yönetim kuruluna yönelik yapılan eleştirilerin yapıcı ve futbolumuzun geleceğine katkı sağlayacak nitelikte olmasının önemli olduğunu vurguluyoruz. Kayserispor Yönetim Kurulu olarak, İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibinin görevlerinin başında kalması gerektiğine olan inancımızı kamuoyuyla paylaşıyor; her türlü yapıcı eleştirinin dikkate alınarak, Türk futbolunun daha ileriye taşınması için birlikte çalışmanın elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bütün kulüplere eşit mesafede olan Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin dün olduğu gibi bugün de yarın da üstlendikleri görevi liyakatle ve en iyi şekilde devam ettireceklerine inancımız tamdır. Türk futbolunun geleceği için hep birlikte dayanışma içinde olmamız gereken bu süreçte, federasyonumuzun yanında olduğumuzu açıkça ifade eder, tüm futbol camiasını sağduyu ve birlik olmaya davet ederiz." - KAYSERİ