Kayserispor\'dan TFF\'ye Tepki!

SÜPER Lig'in tescil edilmemesi için TFF'ye başvuran Zecorner Kayserispor, ligin tescil edilmesi sonrası yeni bir açıklama yayınladı.

Süper Lig'i 30 puanla tamamlayarak 1'inci Lig'e düşen Kayserispor, liglerin tescil edilmemesi için TFF'ye başvuru yaptı. Ancak, TFF liglerin tesciline karar vererek Kayserispor'un küme düştüğünü tescilledi. Bu kararın ardından İç Anadolu ekibi resmi sanal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüz, adil ve eşit rekabet anlayışının tesis edilmediği bir ortamda sahada oynanan oyunun sportif gerçeklik taşımadığının altını bir kez daha çizmektedir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği süreçte üzülerek ifade etmek isteriz ki kulübümüzün dile getirdiği ve ülkemizin dört bir yanından destek gören 'adil ve eşit rekabet ortamının sağlanması' yönündeki çağrılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkate alınmamış aksine, tüm teamülleri hiçe sayan bir yaklaşımla ligler acele şekilde tescil edilmiştir. Oysa futbolun düzenleyici ve denetleyici kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonunun, adil ve eşit rekabet talebine vereceği karşılık bu olmamalıdır. Bu nedenle kulübümüz, ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında FIFA ve UEFA nezdinde bilgilendirme yapmayı zorunlu görmüştür. Adil ve eşit rekabet ortamı futbolun vazgeçilmez unsurudur. Futbolu milyonlar için anlamlı ve değerli kılan yegane unsur, her takımın kazanma ihtimalinin yalnızca sahada ortaya konan mücadeleye dayanmasıdır. Bu ilkenin ortadan kalktığı yerde futbolun ruhundan ve gerçek bir sportif rekabetten söz etmek mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.