Kayserispor'dan Yapı Kredi Açıklaması - Son Dakika
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Kayserispor'dan Yapı Kredi Açıklaması

Kayserispor, Yapı Kredi Bankası ile olan hukuki ilişkisini ve Berna Gözbaşı'nın temliklerini açıkladı.

23.11.2024 14:49
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Kayserispor Kulübü, Yapı Kredi Bankası ile olan hukuki durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün yazılı açıklamasında, konuyla ilgili değişik kanallarda farklı açıklamaların yapıldığı belirtilerek, "Önceki başkan Berna Gözbaşı'nın kulübümüzden olan alacakları ve bu alacaklara karşılık olarak kulübümüzün TFF nezdindeki hak ve alacaklarının Berna Gözbaşı lehine temliki hususu ve yine bu husustaki mevcut hukuki ihtilaflar kamuoyunun malumudur. Mevcut hukuki ihtilaflardan bağımsız olarak hukuken üzerinde tartışma bulunan temlik konusu kulübümüze ait hak ve alacaklar Berna Gözbaşı tarafından bilahare Yapı Kredi Bankasına temlik edilmiştir. Bu şekilde Yapı Kredi Bankası, Berna Gözbaşı yerine geçerek temlik konusu haklar üzerinde kulübümüzden alacaklı statüsüne erişmiştir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün itibariyle üzerinde hukuki tartışma bulunan kulübümüze ait söz konusu hak ve alacakların temlik lehdarı ve alacaklısı Yapı Kredi Bankasıdır. Yani kulübümüzden alacaklı statüsünde bulunan Yapı Kredi Bankasıdır. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, önceki Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait şirketlerin muhasebe verilerine son derece hakim olduğu yaptığı açıklamadan anlaşılmaktadır. Kamuoyunun da malumu olan alacakların varlığı veya yokluğuna ilişkin ihtilafın tarafları Berna Gözbaşı ve Kayserispor Kulübüdür, Ali Koç bu konunun tarafı değildir. Hukuk nezdinde çözüm bekleyen bir konu hakkında taraf olmayan üçüncü kişilerin görüş bildirmesi tam olarak Ali Koç'un şikayet ettiği ve kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla yaptığı açıklamanın arkasındaki gerçek sebeptir. Maddi gerçek bu kadar yalın ve basit olup bu şekildedir. Herkesin basitçe görüp anlayabileceği bu hususu anlatma gayreti ile boşuna ve nafile bir çabaya gerek bulunmamaktadır. Berna Gözbaşı'ya hukuken tartışmalı şekilde devir ve

temlik olunan kulübümüze ait hak ve alacaklarının üzerinde Yapı Kredi Bankasının her türlü tasarruf yetkisine haiz olduğunun bilinmesi gerektiğini saygı ile arz ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor'dan Yapı Kredi Açıklaması - Son Dakika

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