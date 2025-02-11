Kayserispor Deplasmanda Galibiyet Peşinde

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Bu hafta Eyüpspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, deplasmanda kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılıların Boşnak Teknik Direktörü Jakirovic, "Her maçımızı kazanmak için çıkacağız" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Kayserispor antrenmanlarına başladı. Boşnak teknik adam Jakirovic ile çıktığı iki maçta 4 puan alan sarı kırmızılılar, İstanbul deplasmanından da puan veya puanlarla dönmek istiyor. Bu sezon üst üste iki maç kazanma başarısı gösteremeyen sarı kırmızılılar, bunu Eyüpspor ile oynayacağı maçı kazanarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic; Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında sergilenen futbolu Eyüpspor deplasmanında da sürdürmek istediğini ifade etti. Jakirovic, "Bizim için her maç önemli. Bütün maçlarımıza final havasında ve kazanmak için çıkacağız" dedi. - KAYSERİ