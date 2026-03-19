Kayserispor - Fatih Karagümrük Maçı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor - Fatih Karagümrük Maçı

19.03.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kayserispor, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Kranevitter kırmızı kart gördü.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Gürler, Brenet, Bennasser, Cardoso, Benes, Furkan Soyalp, Mendes, Chalov

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Tiago Çukur

Kırmızı Kart: Dk.36 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk.37 Aleksandar Stanojevic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

1. dakika Cardoso'nun ara pasında topla buluşan Chalov, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldı. Chalov, kaleciyi çalımlamaya çalışırken Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

7. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Sergio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tiago Çukur'un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

11. dakikada Benes'in pasında topla buluşan Brenet'in şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 19:01:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.