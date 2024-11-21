Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika
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Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Kaloğlu, Fenerbahçe maçında iyi bir sonuç almak için öz güvenlerinin arttığını belirtti.

21.11.2024 14:16
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, iyi bir mücadeleyle maçtan güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Kaloğlu, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan iyi sonuçların takımda moralleri yükselttiğini vurguladı.

Göreve başladığı günden itibaren oyuncuların gösterdiği performanstan mutlu olduğunu belirten Kaloğlu, "Özellikle antrenmandaki özverilerinden gayet memnunum. İyi ve konsantre şekilde devam ediyoruz. Son haftalarda oynanan maçlarda öz güvenimiz biraz yükseldi. Alınan sonuçlar da bizim için iyi oldu. İnşallah bundan sonra da o öz güvenle devam edip iyi sonuçlar almaya çalışacağız." dedi.

Kaloğlu, Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını ve bunun farkında olarak hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

"İyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz"

Fenerbahçe'nin ligdeki en iyi kadrolardan birine sahip olduğunun altını çizen Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Rakibimizin gücü belli. Bununla alakalı benim bir şey söylememe gerek yok ama imkansız diye bir şey yok. İyi mücadele edersek, iyi konsantre olursak, stratejik anlamda her türlü sonucu alabiliriz. Fenerbahçe'nin çok artıları var ama eksi tarafları da var. Onların üstüne de çalışıyoruz. İyi konsantre olarak, iyi mücadele ederek, iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Takımda eksiklerimiz var. Attamah kırmızı kart cezalısı, Julian Jeanvier'in ve Hosseini'nin sakatlığı devam ediyor. Arif Kocaman takımla çalışmaya başladı ancak antrenman eksiği var. Nazon milli takımdan yeni geldi. Mane, ailesiyle ilgili sorunlar dolayısıyla ülkesine gitti. Sonuçta biz geri kalan oyuncularla bir şablon çıkaracağız. Bir oyun planı çıkaracağız. Onun üstüne gideceğiz."

Kayserisporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz da lige verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Bu süre içerisinde eksiklerini giderme imkanı bulduklarını ve güçlü oldukları yönlerini de geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçı da bizim için önemli. İki takım adına da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu geçecek bir maç ama biz tamamıyla hazırız. Bugün ve yarın da çalışmalarımızı tamamlayıp taraftarımızın önünde Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hocamız geldiğinden beri yükselen bir grafiğimiz var. Sonuçlarımız da kötü değil. Bu yükselişi Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Antrenman

Kayserispor, maçın hazırlıklarını da sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 23 Kasım Cumartesi günü RGH EnerTürk Enerji? Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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