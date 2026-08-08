Kayserispor Fethi Özer ile Anlaştı

Kayserispor, stoper Fethi Özer ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Sarıyerspor'da forma giyen stoper Fethi Özer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İstanbul ekibi Sarıyerspor'da başarılı bir performans gösteren savunma oyuncusu Fethi Özer yeni sezonda Kayserispor forması giyecek.

Fethi Özer, Sarıyerspor forması ile geçen sezon 1.Lig'de 19 maçta forma giydi.