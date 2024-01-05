 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayserispor Futbolcuları Okul Ziyaretinde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor Futbolcuları Okul Ziyaretinde Öğrencilerle Buluştu

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Dimitrios Kolovetsios, Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Futbolcular, öğrencilerle eğlenceli zaman geçirirken, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç da mezunu olduğu okulda öğrencilere tablet hediye etti. Program sonunda futbolcular, öğrencilerin forma ve atkılarını imzalayarak okuldan ayrıldı.

Kayserispor Futbolcuları Okul Ziyaretinde Öğrencilerle Buluştu
05.01.2024 - 17:32,  Güncelleme: 17:43
Abone Ol

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, okul ziyareti gerçekleştiren futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Dimitrios Kolovetsios, öğrencilerle tarafından coşkuyla karşılandı.

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Aanadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Şemun Akman, Nurettin Şahin, emekli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca, Kayserispor futbolcuları; Hasan Ali Kaldırım ve Dimitrios Kolovetsios, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulda yoğun ilgiyle karşılaşan futbolcular, öğrencilerle eğlenceli zaman geçirdi. Öğrencilerin futbolculara yönelttiği ilginç sorular renkli anlara sahne oldu. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç mezunu olduğu okulda öğrencilere tablet hediye etti.

Programın sonunda futbolcular, öğrencilerin forma ve atkılarını imzalayarak, tezahüratlar eşliğinde okuldan ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayserispor, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Futbolcuları Okul Ziyaretinde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 19:11:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor Futbolcuları Okul Ziyaretinde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement