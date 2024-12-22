Kayserispor - Galatasaray: İlk Yarı Sonucu 2-1 - Son Dakika
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Kayserispor - Galatasaray: İlk Yarı Sonucu 2-1

Kayserispor - Galatasaray: İlk Yarı Sonucu 2-1

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Galatasaray'ı evinde 2-1 ile geçti. İlk yarıda goller kaydedildi.

22.12.2024 17:09
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Attamah'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.

4. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

14. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

29. dakikada Victor Osimhen'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens topa dokundu, kaleci Onurcan son anda ayaklarıyla dokunarak kaleye gitmesini önledi. Onurcan'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ıın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

42. dakikada Karimi'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı aşırtma vuruta kaleci Muslera topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

45. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Emin Tuğral, Serkan Çimen

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Bahoken

Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Nazon, Bourabia, Uzodimma, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün,Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bahoken (dk. 14) (Kayserispor), Osimhen (dk. 4 pen), Barış Alper Yılmaz (dk. 29) (Galatasaray) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor - Galatasaray: İlk Yarı Sonucu 2-1 - Son Dakika

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