Yukatel Kayserispor Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray maçına yoğun ilgi olması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 150 ile 400 TL arasında değişiyor.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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