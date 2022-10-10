Kayserispor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Kayserispor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı

10.10.2022 11:55
Kayserispor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Yukatel Kayserispor Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray maçına yoğun ilgi olması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 150 ile 400 TL arasında değişiyor.

Oynanacak maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Batı Balkon: 400 TL

Batı Alt Tribün: 300 TL

Batı Üst Tribün: 275 TL

Doğu Alt Tribün: 250 TL

Doğu Üst Tribün: 200 TL

Kuzey Üst Tribün: 150 TL

Güney Alt Tribün: 150 TL

Misafir Tribün: 195 TL - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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