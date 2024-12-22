Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kayserispor - Galatasaray, saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da ise Samet Çavuş görev alacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kayserispor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Bülent Birincioğlu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?