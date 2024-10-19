Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2 Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kartal'ın ceza yayına gönderdiği topu, Nazon topuk pasıyla Cardoso ile buluşturdu. Cardoso'nun uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Cardoso'nun golü geçerli sayıldı. 2-2

64. dakikada Cardoso'nun sol kanttan arka direğe ortasında Nazon son anda topa dokundu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

84. dakikada sağ kanattan Bourabia'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

89. dakikada Kartal'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

Hakemler: Halil Mutlu Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Bourabia dk. 46), Kartal, Boa Morte (Ackah dk. 77), Cardoso, Mane (Ramazan Civelek dk. 88), Bahoken (Nazon dk. 46)

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Mehmet Eray, Baran, Jeanvier, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul (Ömürcan dk. 46), Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu (Kodro dk. 85), Kozlowski (Arda dk. 90), Ndiaye, Lungoyi (Mustafa dk. 68), Maxim (Furkan dk. 68), Okereke

Yedekler: Burak, Daubin, Halil Dervişoğlu, Mirza Cihan, Mbakata

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Attamah, Karimi, Boa Morte (Kayserispor), Ertuğrul (Gaziantep FK)

Goller: Boa Morte (dk. 24 ), Cardoso (dk. 57) (Kayserispor) Okereke (dk. 22), Kozlowski (dk. 45) (Gaziantep FK) - KAYSERİ