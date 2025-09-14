Kayserispor-Göztepe Maçı 0-0 Berabere - Son Dakika
Kayserispor-Göztepe Maçı 0-0 Berabere

Kayserispor-Göztepe Maçı 0-0 Berabere
14.09.2025 18:10
Trendyol Süper Lig'inde Kayserispor, Göztepe ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol kanattan gerçekleşen Göztepe atağında Juan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün vuruşunda kaleci Onurcan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonun tamamlanmasının ardından hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

33. dakikada orta sahada topla buluşan Mane'nin hızlı ilerleyip ceza sahası yayından vuruşunda kaleci Lis, soluna giden topu çeldi. Pozisyonun devamında sol direğin dibinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda Lis gole engel oldu.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Mane (Opoku dk. 42), Joao Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Şamil, Abdulsamet, Burak, Yiğit Emre, Tuci, Furkan, Kayra, Nurettin, Talha

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Chemi, Olaitan, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem, Allan, Ahmed, Efkan, İsmail, Ruan, Miroshi, Uğur Kaan, Furkan Bayır, Bouajila

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar: Dorukhan (Kayserispor), Dennis (Göztepe) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

