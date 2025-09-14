Kayserispor - Göztepe Maçı: 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor - Göztepe Maçı: 1-1

Kayserispor - Göztepe Maçı: 1-1
14.09.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, Başkan Açıkalın takımın gelişimi için umutlu.

KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, "Ligimizin güçlü takımlarından Göztepe'yi evimizde ağırladık. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Güçlerinin de farkındaydık. Öne geçerek güzel bir avantaj elde etmiştik" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Destekleri için taraftara teşekkür eden Açıkalın, "Ligimizin güçlü takımlarından Göztepe'yi evimizde ağırladık. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Güçlerinin de farkındaydık. Öne geçerek güzel bir avantaj elde etmiştik. İlerleyen dönemde bir gol yedik. Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım. Biz de yeni bir takım kurduk. İlerleyen dönemde çalışarak sorunları giderecek bir takım oluştu. Kaliteli oyuncularımız var. Beraber daha fazla çalıştıklarında bu takım daha iyi yerlere gelecek, daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Takımımızı desteklemekten başka çıkar yolumuz yok. O nedenle sonuna kadar takımımızı destekleyeceğiz. Beşiktaş maçında da inşallah bu tribünleri dolduracağız. Kayseri şehri, Kayserispor'u gerektiği gibi desteklemiştir. Seyircilerimize, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'DAHA SAKİN OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Sportif Direktör Muhammed Türkmen'in kırmızı kart görmesi ile ilgili soru üzerine başkan Nurettin Açıkalın "Takımımdan birinin kırmızı kart görmesini ben de istemem. Ben de daha sakin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyun atmosferi ile ne yaşıyorlar? bilmiyorum. Daha sakin olmamız gerekiyor. Hakemlerim bam teline basmadan bu sezonu götüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor - Göztepe Maçı: 1-1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yıldızla beraber İşte Süper Lig’in yeni yengesi Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Sibel Can’a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı

21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 22:00:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kayserispor - Göztepe Maçı: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.