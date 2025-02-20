Kayserispor Göztepe Maçında Galibiyet Hedefliyor

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; sahasında oynayacağı Göztepe maçını kazanmak istiyor. Kaptan Gökhan Sazdağı, "Sahamızda galibiyet almak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Boşnak teknik adam Sergej Jakirovic nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçından 3 puan almayı hedefliyor. Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor maçlarından 5 puan çıkaran Kayserispor; renktaşını taraftarı önünde mağlup ederek hem yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmak hem de ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını dile getirerek; "Pazar günü zorlu bir maça çıkacağız. Bu maçta taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyaç duyacağız. Sahamızda galibiyet almak istiyoruz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz olacağız" dedi. - KAYSERİ