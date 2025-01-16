Kayserispor Haftayı BAY Geçirecek

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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, haftayı maç yapmadan geçecek.

Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Ligde kalma hesapları yapan Kayserispor ise haftayı maç yapmadan geçecek. Fikstür gereği haftayı BAY geçecek sarı-kırmızılılar. 9 müsabakanın oynanacağı hafta sonunu puan almadan ve 16 puanda geçecek. Kayserispor bir sonraki hafta Sivasspor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 2-1 ile boyun eğen sarı kırmızılılar, deplasmanda kazanmak istiyor.

16 puanı bulunan Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştıktan sonra sahasında peş peşe Trabzonspor ve Konyaspor'u ağırlayacak. - KAYSERİ