Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı

03.06.2022 18:27

Hikmet Karaman'ın ayrılması sonrası teknik direktör arayışına giren Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in yıldız hocasıyla anlaşma sağladı. Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan başarılı teknik adam Ömer Erdoğan'la anlaştı.

Süper Lig'i 14.sırada noktalayan ancak Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale yükselen ancak finalde Sivasspor'a kaybeden Kayserispor'da teknik adam Hikmet Karaman ile yollar ayrılmıştı. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Anadolu ekibi, hiç vakit kaybetmeden genç hoca Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

HATAYSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Başarılı teknik adam Ömer Erdoğan, adından çokça söz ettirdiği Hatayspor ile olan birlikteliğini sezon sonunda noktalamıştı. Hatayspor, bu sezonu 12. sırada tamamladı.

Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu! Süper Lig'in yıldız hocasıyla anlaşma sağlandı
YORUMLAR
500
Kayserispor'a PFDK'dan ceza Kayserispor'a PFDK'dan ceza PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası

Ömer Erdoğan, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement