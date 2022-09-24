SPOR Kayserispor hazırlık maçında Giresunspor ile berabere kaldı

Yukatel Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada Bitexen Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kulüp tesislerinde oynanan müsabakaya Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ; Bilal, Campanharo, Uzodimma, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kemen, Bertolacci, Hayrullah, Gökhan, Gavranovic 11'i ile çıktı. Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise Ferhat, Talha, Sergen, Kadir, Farukcan, Senghor, Görkem, Rahmetullah, Kuwas, Doğan Can , Oğulcan 11'i ile takımını sahaya sürdü.

Kaynak: DHA

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