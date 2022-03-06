Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak

06.03.2022 09:46
Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 12. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 12. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 müsabakada Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 7 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, rakibine 12 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 6-3 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle;

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3 - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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