Kayserispor ile Galatasaray 53. randevuda - Son Dakika
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Kayserispor ile Galatasaray 53. randevuda

14.10.2022 10:01
Kayserispor ile Galatasaray 53. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda mücadele edeceği Kayserispor ile ligde 53. kez karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda mücadele edeceği Kayserispor ile ligde 53. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 32'ye 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan aldı ve averajla 6. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 8. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray, ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

53. randevu

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 52 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka da 1-1 sona erdi.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Galatasaray deplasmanda lider

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Adana Demirspor ile mücadele etti ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

6 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a mağlup olduktan sonra kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile de berabere kaldı.

9 golün 4'ünü Gomis kaydetti

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.

Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Kayseri karşısında sarı kart görmesi halinde 11. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor ile Galatasaray 53. randevuda - Son Dakika

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