Kayserispor ile Konyaspor Arasında Eşitlik Bozulmadı - Son Dakika
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Kayserispor ile Konyaspor Arasında Eşitlik Bozulmadı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor-Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Nazon'a gösterilen kırmızı kartın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmek istedi ancak güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldı.

18.05.2024 20:01
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada serbest vuruş sırasında Uğurcan, Kaysersipor ceza sahası içerisinde bir anda yerde kaldı. VAR tarafından çağırılan hakem Halil Umut Meler, Nazon'a direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı. Kırmızı kartın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sahaya girmek istedi ancak güvenlik güçleri Çamlı'yı saha kenarından uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanatta Cardoso'nun savunmanın arkasına doğru gönderdiği topla buluşan Mane, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada sağ kanattan Ndao'nun ortasında ön direkte Soner, topu ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada kendi yarı alanında topu kapan Bourabia, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruş denedi ancak top üstten auta çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

Yedekler: Şamil, Attamah, Bahoken, Mehmet Eray, Ramazan, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Arif, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

Yedekler: Deniz, Cicaldau, Muhammet, Yunus, Prip, Cebrail, Kahraman, Ahmet, Boateng, Damjanovic

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Goller: Mane (dk. 33) (Kayserispor), Soner (dk. 36) (Konyaspor)

Kırmızı Kart: Nazon (dk. 17) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Boa Morte (Kayserispor), Uğurcan (Konyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor ile Konyaspor Arasında Eşitlik Bozulmadı - Son Dakika

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