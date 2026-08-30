Kayserispor İlk Mağlubiyetini Aldı

Kayserispor ligde 4. müsabakasında ilk mağlubiyetini aldı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor; ilk yenilgisini aldı. Ligin ilk üç haftasında oynadığı müsabakaları kazanmayı bilen sarı kırmızılılar, sahasında oynadığı 4. hafta maçını kaybetti. Lige Vanspor galibiyeti ile başlayan, sonrasında Sivasspor ve Iğdır FK müsabakalarını kazanarak 9 puana erişen sarı kırmızı ekip, sahasında Bursaspor'a 2-1 kaybetti.

Nağmağlupluk unvanını yitiren Kayserispor, liderlik koltuğundan da indi.