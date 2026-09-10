Kayserispor-İstanbulspor maçını Turgut Doman yönetecek
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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor 14 Eylül 2026 Pazartesi günü karşılaşacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.
TFF 1. Ligin 7. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor arasında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.
Kayserispor; 1. Lig'in 7. haftasında Pazartesi günü İstanbulspor ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Eskişehir Bölgesi Hakemi Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Mehmet Pekmezci ve Barış Çiçeksoyu yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.
Kaynak: İHA
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