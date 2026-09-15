Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, Atila Gerin liderlikte kalmak istiyor - Son Dakika
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Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, Atila Gerin liderlikte kalmak istiyor

Kayserispor İstanbulspor\'u 4-0 yendi, Atila Gerin liderlikte kalmak istiyor
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Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'u sahasında 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Teknik Direktör Atila Gerin, "Yükseldiğimiz liderlikte kalmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yükseldiğimiz liderlikte kalmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u sahasında 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Çocuklarımı hem mücadelelerinden hem ciddiyetlerinden hem ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Yukarıdaki puanı yakalayıp en azından gol averajıyla da olsa yukarıda kalabilmenin verdiği fırsatı değerlendirdiler. Hepsini yüreklerinden öpüyorum. Ayaklarına sağlık. İnşallah bunun üzerine koya koya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Alınan galibiyetle liderliğe yükselme fırsatını değerlendirdiklerini dile getiren Gerin, "Bu bizim için bir fırsattı. Bu hafta sürprizlere çok açık bir haftaydı. Haftanın son maçını oynamamız sebebiyle bunların hepsini gördük. Bu bize iyi bir motivasyon oldu. İki farkla kazandığımız zaman liderliğe yükseleceğimizi biliyorduk. Çocuklar bu fırsatı kaçırmak istemediler. Çok şükür, rakibimize saygı duyarak elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyduk ve liderliğe yükseldik. Bu bizi mutlu ediyor. Zaten oralarda kalmak istiyoruz" dedi.

Taraftarların gelecek maçlarda stadı dolduracağına inandığına değinen Gerin, "Herkes nasıl stadı ve taraftarıyla gurur duyuyorsa biz de bunu yaşayacağız. Ben eminim. Şehrimize, taraftarımıza, yönetimimize, şehrin büyüklerine, belediye başkanlarına, milletvekillerine kim varsa hepsine güveniyorum. Kayseri şehrinin ayaklanacağından adım gibi eminim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, Atila Gerin liderlikte kalmak istiyor - Son Dakika

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