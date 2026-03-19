Kayserispor, Karagümrük'ü 1-0 Yendi

19.03.2026 18:23
Kayserispor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü Onugkha'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Benes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'te kaldı.

58. dakikada Brenet'in sağ kanattan ortasına yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Gribic topu çeldi.

59. dakikada Cardoso'nun ortasına yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak, Onugkha'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

66. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onugkha kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

83. dakikada Benes'in pasıyla topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda kaleci Grbic, gole izin vermedi.

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz

Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Katongo dk. 75), Bennasser (Görkem Sağlam dk. 80), Mendes (Makarov dk. 56), Furkan Soyalp (Onugkha dk. 46), Benes, Cardoso, Chalov

Yedekler: Onurcan Piri, Mather, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Erling Moe

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Çağtay Kurukalıp dk. 77), Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Serginho (Traore dk. 77), Berkay Özcan (Kone dk. 77), Barış Kalaycı (Babicka dk. 62), Tiago Çukur (Johnson dk. 67)

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Onogo, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Gol: Onugkha (dk. 66) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Kranevitter (dk. 37) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Chalov (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

