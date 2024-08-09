Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı

Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı

Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu.

09.08.2024 08:48
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Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı. Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu. Kayserispor Teknik Direktörün Burak Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda yeniden görmek istediği Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. Kartal Kayra, bugün saat 21.30'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek ve yarın takıma katılarak çalışmalara başlayacak. Kartal Kayra Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 29 maçta forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı - Son Dakika

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