Kayserispor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 28'inci haftada deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 28'inci haftasında 4 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda, milli takımlarda yer alan oyuncular yer almadı. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.