Kayserispor Kasımpaşa\'ya Hazırlanıyor

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu hafta oynayacağı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Cuma günü oynayacağı Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligin 11. hafta maçında deplasmanda mücadele verecek olan sarı-kırmızılılar, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesabı içerisinde. Teknik direktör Sinan Kaloğlu nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kayserispor, geçen sezon İstanbul'da mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, zor bir müsabakaya çıkacaklarını ve kazanan taraf olabilmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Kayserispor, 2022-2023 sezonunda İstanbul'da 1-0 kazanırken 2023-2024 sezonunda da 7 gollü maçı 4-3 kazanmıştı. - KAYSERİ