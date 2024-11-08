Kayserispor Kasımpaşa’yı Yendi

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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım çok iyi bir dayanışma örneği gösterdi. Bazen böyle maçlarda panik de yapsak kazanmanın önemi çok büyük. Bize de bu lazımdı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 12 puana ulaşarak ligde 13. basamağa yükseldi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. En güzel tarafı da galip gelmek için buraya geldik ve tüm hafta bu maçı kazanmaya çalıştık. 90 dakika sonunda kazanmanın mutluluğu var. Geçen hafta çok üzücü bir puan kaybettik. Oyuncuların reaksiyonu bu hafta çok daha iyiydi. Merkezden kapacağımız toplarla pozisyona girmek istedik ve bunda başarılı olduk. İlk yarıda çok iyi pozisyonlarımız vardı. Maçı erken de koparabilirdik. Tek gol bulup devreye girdik. İkinci yarıda da iyi ve etkili pozisyonlarımız vardı. Bulunduğumuz konumdan dolayı galipken oyuncularımız panik ve stres yaptı. Bu da bizim oyun gücümüzü düşürdü ama mücadele gücümüzü yükseltti. Takım çok iyi bir dayanışma örneği gösterdi. Bazen böyle maçlarda panik de yapsak kazanmanın önemi çok büyük. Bize de bu lazımdı. Bu yüzden oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.

"İnsanlar 3-5-2'yi çok farklı algılıyor"

Göreve geldikten sonra sistem değiştirmesi ve az gol yiyen bir takım olmalarına dair gelen soru üzerine açıklama yapan Kaloğlu, "4-5 yıldır bir oyun kültürü var Kayserispor'da. Topa sahip olan ve topun oranı yüksek olan bir oyun. Ama şimdi transfer yasağından dolayı fazla oyuncu rotasyonu olmadığı için özellikle defansta sakat oyuncuların yokluğu büyük bir dezavantaj oluşturuyor. 4 orijinal stoperimiz var ve 3'ü sakat. Haliyle başka bir şeye yönelmem gerekiyordu. Bir takım çok gol yiyorsa, stoperleri eksikse ve çok da pozisyon veriyorsa otomatikman rakibe alan ve zaman bırakmayan bir sistem gerekiyordu. Bu da 3-5-2 ile oldu. Carole normalde sol bekken sol stoper olarak değerlendiriyoruz, Attamah ön liberoyken sağ stoper olarak kullanıyoruz. Merkezde de tecrübeli bir oyuncu kullanıyoruz. Kenarlarla birlikte güzel kapatmış oluyoruz. Asıl sorun takım defansındaydı ve bunun üstüne çok yoğun çalıştık. İnsanlar 3-5-2'yi çok farklı algılıyor, aslında 3-5-2 çok da iyi bir ofansif sistemdir. Bugün sağ bekimiz Gökhan Sazdağı birkaç pozisyona giriyor, sol bekimiz oynayan Hasan Ali birkaç pozisyona girdi. Daha çok çalışacağız ve daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL