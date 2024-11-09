Kayserispor Kasımpaşa\'yı Yendi

Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'de 12 puana ulaştı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 12. haftanın açılış maçında oynadığı Kasımpaşa maçını 2-1 kazanarak 12 puana ulaştı. Kartal Kayra Yılmaz ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleri ile deplasmandan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, haftalar sonra küme düşme hattının üzerinde yer aldı.
Ligdeki ilk galibiyetini Hatay deplasmanında alan sonrasında sahasında Adana Demirspor ile berabere kalan Kayserispor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile oynadığı maçı 2-1 kazanarak puanını 12'ye yükseltti. - KAYSERİ
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