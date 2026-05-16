Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Zecorner Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Melek Dakan görev yapacak.
Son Dakika › Spor › Kayserispor Konyaspor'a Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?