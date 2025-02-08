Kayserispor, Konyaspor\'u 3-2 Mağlup Etti

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KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımının gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Aslında maça tam istediğimiz gibi başlayamadık. Konyaspor bizden biraz daha iyi başladı. Bilal'in de kurtardığı 2 önemli pozisyon var. Sonrasında ise hakikaten güzel goller attık. İyi oynadık. 2-0 öne geçtik. Bu noktada oyunu biraz kontrol etmek istedik. İlk yarının sonlarına doğru ne yazık ki 1 gol yedik. 2-1 soyunma odasına girdik. Oyuncularıma da söyledim. İkinci yarıda sakin kalabilirsek, topla oynamaya devam edebilirsek rakip daha çok risk alacak ve üzerimize gelecekti. Biz de bu durumu kontra ataklarla cezalandırabilecektik. Bunu da düşündüğümüz gibi gerçekleştirdik. Nazon ve Cardoso ile çok güzel bir kontra atak ile 3-1'i yakaladık. Bu noktaya kadar işler istediğimiz gibi gitti. Sonra 2'nci golü yedik. Takım 2 aydır kazanamıyordu. Oyuncuların üzerinde bununla ilgili baskı değil ama bir korku oluştu. Topu indirip oynayabilirdik ama bunu yapamadık. Maçın sonundaki pozisyonda da biraz şanslıydık. Genel olarak takımın gösterdiği performanstan memnunum" diye konuştu.

RECEP UÇAR: KAYSERİSPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, "Gergin bir maç. Tansiyonun çok yukarı çıktığı bir maç. Ama, maç öncesi Kayserispor taraftarı ve yönetimi ile geçen sene burada kader birlikteliği yaptığım oyuncularımın gösterdiği sevgi selinden dolayı onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Bizler, insanlar olarak en başta insani değerlerimizi kaybetmemiz gerekiyor. Ülkede futbolun paydaşlarının bir çok değerini, güvenilirliğini kaybettiği bir ortamda en başta bizler her ne olursa olsun insanlığımızı kaybetmemiz gerekiyor. O yüzden Kayserispor camiasına ve taraftarlarına gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'OYUNCULARIMIN EMEĞİNİ OPERASYON ÇEKEREK ELİNDEN ALDILAR'

Bugün oyuncularının emeğinin ellerinden alındığını aktaran Uçar, "Zaman zaman bizim zaman zaman Kayserispor'un iyi oynadığı bir oyun. Enteresan bir şekilde son dakikalarda bulduğumuz beraberlik golü stadyumda herkesin Kayserispor yedek kulübesi de dahil nasıl yedik diye üzüldüğü, 1 kişinin dahi itiraz etmediği bir golü ne yaptılar, ne ettiler VAR sistemi devre dışı kaldı dediler. Sonrasında komik bir çizgi çektiler. Beden olarak bizim oyuncumuzun ne kadar arkada olduğu belli. Parmak ucu mikroskopla baksanız ayarlanamayacak görüntü. Nereden bakarsanız bakın elinizde kalacak bir pozisyonu açık ve net söyleyeyim bugün operasyon çekerek iptal ettiler. Konya halkı ve taraftarının mutluluğunu, oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar. 6 tane bariz maçta Konyaspor'un hakkı yendi. Benim çocuklarımın emeklerini çalıyorsunuz. Bizlerin emeklerine zulüm ediyorsunuz. 4 yıldır ben bu durumu yaşıyorum. Böyle bir düzen olmaz. Güzellikleri konuşmamız lazım. 88'de bulduğumuz golle hak ettiğimiz 1 puanı aldığımız bir maç. Ama, operasyon çekerek elimizden aldıkları 1 puan. Ne diyeyim. Haftalardır kime kızayım bilmiyorum. Her maçı hak ederek kazanmak ya da hak ederek kaybetmek istiyorum. Kaybettiğim için değil her şeyi kaybettiğimiz için üzgünüm" ifadelerini kullandı.