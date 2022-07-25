Kayserispor lige Cumartesi başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor lige Cumartesi başlıyor

25.07.2022 10:03
Kayserispor lige Cumartesi başlıyor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 sezonuna Beşiktaş ile oynayacağı maçla başlayacak.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 sezonuna Beşiktaş ile oynayacağı maçla başlayacak. Bu maç 6 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da oynayacak.

Süper Lig'de ilk iki haftanın programını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un maçlarını Cumartesi gününe yazdı. 5 ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor- Trabzonspor maçı ile başlayacak Süper Lig'de Kayserispor, ilk hafta maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak bu maç saat 21.45'de başlayacak.

Yukatel Kayserispor'un ikinci haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının da günü ve saati belli oldu. TFF'den yapılan açıklama göre; Kayserispor-İstanbulspor maçı 13 Ağustos Cumartesi oynanacak. Kadir Has stadındaki maç saat 19.15'te başlayacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor'da Campanharo geri döndü Kayserispor'da Campanharo geri döndü Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması
Kaynak: İHA

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor lige Cumartesi başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
09:28 Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor
09:25 Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı
09:21 Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı
09:18 Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:12 Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi
09:05 Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi
08:45 Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
08:31 Ekipler, oyun kutusuna vidalanmış çok sayıda uyuşturucuyu madde ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 10:03:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor lige Cumartesi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement