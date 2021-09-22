Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı

Müstehcen yayınlarından dolayı 5 kez banlanmıştı, son yaptığından sonra işinden oldu

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi

Son haftalarda ortaya konan kötü performans Galatasaray taraftarını çileden çıkarırken Muslera hedef tahtasına oturtulan isim oldu. Sarı-kırmızılılar yaptıkları tepki paylaşımlarıyla Uruguaylı kalecinin adını gündemin zirvesine çıkardı.

Kayseri'de neler oluyor! G.Saray'a ilk kez bu kadar fazla gol attılar