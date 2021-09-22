Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı

Süper Lig'de son 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera'ya tepki gösterdi.
Son haftalarda ortaya konan kötü performans Galatasaray taraftarını çileden çıkarırken Muslera hedef tahtasına oturtulan isim oldu. Sarı-kırmızılılar yaptıkları tepki paylaşımlarıyla Uruguaylı kalecinin adını gündemin zirvesine çıkardı.
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