Üye Girişi
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı - Son Dakika

Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı

22.09.2021 21:06

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda 6 dakikada yenilen 2 gol taraftarları çıldırttı. Muslera'nın performansı eleştiri konusu olurken Uruguaylı'nın adı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

Süper Lig'de son 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera'ya tepki gösterdi.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Son haftalarda ortaya konan kötü performans Galatasaray taraftarını çileden çıkarırken Muslera hedef tahtasına oturtulan isim oldu. Sarı-kırmızılılar yaptıkları tepki paylaşımlarıyla Uruguaylı kalecinin adını gündemin zirvesine çıkardı.

Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı 21:23 Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı 21:00 Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir 20:33 Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir
MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı 19:24 MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı 19:12 Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı Kayseri'de neler oluyor! G.Saray'a ilk kez bu kadar fazla gol attılar 18:57 Kayseri'de neler oluyor! G.Saray'a ilk kez bu kadar fazla gol attılar
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor 18:53 Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı         
21:35
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi         
21:01
Kuraklık karpuzu da vurdu! Bu senenin karpuz şampiyonu, geçen senenin gerisinde kaldı Kuraklık karpuzu da vurdu! Bu senenin karpuz şampiyonu, geçen senenin gerisinde kaldı         
20:47
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri "İstemeden yaptım" oldu         
18:53
Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı         
18:44
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek         
17:00
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yıllar önce dizi setinde ölümden dönmüş Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yıllar önce dizi setinde ölümden dönmüş         
14:53
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 21:42:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement