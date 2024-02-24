Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi

Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.

24.02.2024 17:27  Güncelleme: 18:10
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Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, yenilginin ardından yaptığı basın toplantısında istifa sinyali verdi.

"BAŞKANLA KONUŞUP GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Ankaragücü taraftarı da, camiası da bunu hak etmiyor. Bugün onlara yaşattığımızı hak etmiyor. Başkanımla konuşup, bu akşam gereğini yapacağım"dedi. Son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen 43 yaşındaki hocanın o sözleri istifa edeceği şeklinde yorumlandı.

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5 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİLER

Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, 43 yaşındaki hocanın takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini de aldı.

İşte Ankaragücü'nün son 5 maçı;

  • Fenerbahçe 1-0 Ankaragücü
  • Ankaragücü 0-0 Sivasspor
  • Konyaspor 1-0 Ankaragücü
  • Ankaragücü 0-3 Galatasaray
  • Kayserispor 3-2 Ankaragücü
Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • hüseyin şen: oyuncuken küfürden başka bir şeyi yoktu birde td yapıyorlar yani bu ülkede lisans alan her işi yapıyor önce git bir kaç yıl td yardımcılığı yap geliştir her futbolcu bırakınca hopp hemen td bu ülkede böyle tff böyle mhk varsa böyle de td olur ancak balık baştan kokar diye boşa dememişler tff tüm maçlara müdahale ederek hem takımları hemde oyuncuları kalitesizleştiriyor avrupa da oynarken kart görünce kendini parçalıyor alışmışlar tr de hakemlerle istedikleri gibi at koşturmaya 6 0
  • Semih Aydın: FB HOCA OLMALI 2 3 Yanıtla
  • Enis Demirağ: Okanla Emre on para etmez zamanında GS ihanet etmişlerdir bunlar takımın başında olacağına Yunan olsun daha iyi onları tutarım bunları tutmam 3 2 Yanıtla
  • Ali Kublay: Aha buraya yazıyorum yirmi sene sonra bile cacık olmaz emreden 4 0 Yanıtla
  • Gursel kalen: Emre’nin öve öve bitiremediği Galatasaray Avrupa’da 4 tane yedi geldi. Emre bu işi bilmiyor Emre’nin işi faizcilik istifa edip defolup gitmeli. 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi - Son Dakika
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