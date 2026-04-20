Kayserispor Mağlubiyetinin Ardından Umutlu Konuştu

20.04.2026 23:08
Erling Moe, Gaziantep FK'ya 3-0 kaybeden Kayserispor'un performansından hayal kırıklığı yaşadı.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugünkü performansımızdan hayal kırıklığı yaşıyoruz ama hala şansımız var" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 37'ye yükseltirken, Kayserispor ise 23 puanda kalarak haftayı 17. sırada kapattı. Maçın ardından konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erling Moe, "Bugün performansımızdan dolayı kötü hissediyoruz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kolay goller yedik. Çok hata yaptık, geri dönmekte sıkıntı yaşadık. Hala şansımız var. Önümüzde zor maçlar var. Çok çalışıp önümüzdeki maçlar istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Oyuncular her şeyi yapmaya çalıştı. Oyuncuların düştük mantalitesine girdiğini düşünmüyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Son maçlarda koaly goller yedik. Bu da özgüven kaybına neden oldu. Oyuncuların bazı performanslarından memnunum ama kolay goller yiyince takımda düşme ve özgüven eksikliği oluyor. Önümüzdeki maçlar için bu konulara daha çok çalışıp istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Maçlarda taraftarlarımızı görmek isterdik, bugün yasaktan dolayı taraftarlarımız yoktu. Bu yanlış bir durum, bundan mutlu değiliz. Taraftar bu işin bir parçası. Gelecekte bunu değiştirmek gerekiyor. Bizim taraftarlarımızın da Gaziantep taraftarlarının da statta olması gerekiyor. Ben ligin güçlü ve yarışmacı bir lig olduğunu düşünüyorum. Bunun da en önemli parçası taraftarlar. O yüzden bu tarz yasak durumlarını desteklemiyorum ve katılmıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu

23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
