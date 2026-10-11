Kayserispor, Manisa FK\'yı 3-2 yendi; Başkan Çamlı sahadaki itiş kakışı tasvip etmedi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Manisa FK ile oynanan müsabakada çıkan olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Tasvip etmedikleri olayların yaşanmasının üzücü olduğunu dile getiren Çamlı, "Kayserispor, bu şehri en üst düzeyde temsil etmeye devam edecektir" dedi.

Manisa FK'yı 3-2 yendikleri müsabakanın ardından açıklama yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Maç çok güzel, oyun çok güzel, galip de geldik. Tasvip etmediğimiz bazı olaylar cereyan etti ama bu olaylar, bizim galibiyetimize gölge düşürür mü? Asla" dedi.

Başkan Çamlı, "Olayların çıkma sebebi şöyle; Moreno sakatlık yaşıyor. Bizim oyuncu, Moreno'nun çıkması için topu taca bırakıyor. Centilmenlik gereği Manisa FK'lı oyuncuların topu bize oynaması gerekiyor. Ama topu vermiyorlar ve neticesinde gol oluyor. Bu centilmenlik sınırları içerisinde doğru değil. Ama bir kural değil. Sonrasında tartışma çıkıyor, tartışmalar maç sonrasında da devam ediyor. Hiç tasvip etmediğimiz olaylar, sahada karşılıklı adrenallerin yükselmesinden kaynaklı, bir takım hoşumuza gitmeyen itiş, kakışlar oldu ve hiç güzel olmadı. Maç sonrası Manisa FK soyunma odasına da gittim. Onlara da aynı şeyleri söyledim. Kayserispor, Türkiye'nin en centilmen seyircisi gruplarına sahiptir. Maalesef bunlar futbolun içinde var. Nazarlık olsun, ilk ve son olsun. Şükürler olsun ki, kimsenin bir tarafı kırılıp yaralandığı bir durum yok" dedi.

Müsabakayı kazanan taraf olduklarını da söyleyen Başkan Çamlı, "Bugün benim tek sevindiğim şey takımımın 3-2 yenmesi. Kayserispor, bir engeli daha aşmıştır. Kayserispor olarak biz, TFF 1. Ligi'ne oyunumuz ile damga vuruyoruz. Taraflı, tarafsız herkes bunu kabul ediyor. Rakiplerimiz bize karşı ekstra direnç gösteriyor. Lider takımdan puan almak için çabalayacak. Bu futbolun içinde var. Ama biz yolumuza inanla, azimle devam edeceğiz. Kayserispor, bu şehri en üst düzeyde temsil etmeye devam edecektir" diye konuştu.

Çamlı, "Kayserispor zor süreçleri aşarak, bir noktalara geliyor. Allah'a şükür bu yolda yalnız değilim. Bu şehir bana sahip çıkıyor. Bunun semeresi de sahada görünüyor. 2-2'den maçı bırakmayıp, 3-2 kazandılar. 4-2 de olabilirdi. Teknik heyeti, sporcuları, seyircilerimizi tebrik ediyorum. Manisa FK'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.